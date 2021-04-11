Протесты в Ирландии: британская разведка будет помогать в борьбе с беспорядками

Столкновения групп лоялистов с полицией и националистами продолжаются больше недели. Фото Reuters

Правительство Великобритании направило в Северную Ирландию разведку и военных, которые должны помочь предотвратить массовые беспорядки, которые охватили несколько городов, в том числе и Белфаст.

Стычки групп лоялистов с полицией и националистами продолжаются больше недели. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что по мнению службы контрразведки MI5 и военной разведки, стычки могут перерасти в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов.

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Координировать действия разведки и военных будет рабочая группа из состава Полка специальной разведки армии Британии, занимающегося проведением секретных разведывательных операций. Ее задачей будет выявление лидеров группировок, причастных к насилию.

В конце марта в Северной Ирландии вспыхнули беспорядки. Правоохранители заявляют о самом жестком насилии за последние годы. В результате беспорядков пострадали уже более 70 правоохранителей.