Протесты в Беларуси: руководители европейских МИД собирают видеоконференцию

Главы МИД европейских стран соберутся из-за протестов в Беларуси. Фото: Pixabay

Главы министерств иностранных дел Евросоюза в пятницу, 14 августа, соберутся на чрезвычайную видеоконференцию.

Главной темой заседания является ситуация в Беларуси, сообщает пресслужба МИД Польши.

Стороны также обсудят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.

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Ситуация в Беларуси ухудшилась после отъезда главного оппонента действующей власти Светланы Тихановской. Этой ночью в стране была новая волна протестов. Задержали тысячи человек.

В Минске были очередные столкновения протестующих и милиции. Правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули.

После президентских выборов в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками. За первые двое суток задержали около 5 тыс. человек.