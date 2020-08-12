Пострадавшим на митингах белорусам собрали почти миллион долларов

После президентских выборов в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками. Фото: REUTERS

После президентских выборов в Беларуси не прекращаются акции протеста и столкновения с силовиками.

За первые двое суток задержали около 5 тыс. человек, пишет DW.

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В поддержку репрессированных белорусов, участвовавших в протестах, собрали почти $1 млн. Об этом в Facebook сообщил координатор инициативы Алексей Леончик.

"Миллион на раненых, арестованных, покалеченных. Мы опубликуем протокол о том, как обращаться за помощью пострадавшим от столкновений. Спасибо за вашу солидарность. Это абсолютный рекорд", - написал Леончик.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Произошли первые столкновения с ОМОНом, правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометипротесты продолжаются и сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство - и сам погиб.