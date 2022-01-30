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воскресенье, 30 января 2022 05:45

Протесты против вакцинации в Канаде: Трюдо с семьей переехал в "безопасное" место

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Протесты против вакцинации в Канаде: Трюдо с семьей переехал в &quot;безопасное&quot; место
Митингующие не расходятся продолжать свой протест. Фото: Reuters

На протесты против вакцинации и ограничений, связанных с коронавирусом, на Парламентский холм вышли тысячи дальнобойщиков и других протестующих.

Об этом сообщает СВС, BBC.

Демонстранты в офис премьер-министра ехали из всех регионов страны, некоторые преодолевали тысячи километров. Они осуждают действия премьер-министра Канады Джастина Трюдо в области здравоохранения.

Движение назвали "Конвоем Свободы". Он был вызван мандатом по вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады. Согласно ему невакцинированные канадские дальнобойщики, пересекающие границу двух стран по возвращении домой идут на карантин.

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Из-за протестов Трюдо покинул свой дом и уехал.

"Из соображений безопасности Трюдо и его семья были переведены из дома в неизвестное место в столице страны", - говорится в сообщении.

Полиция Оттавы сообщила, что протесты мирные, информации о пострадавших не поступало. Митингующие планируют остаться в центре Оттавы возле Парламентского холма, по крайней мере, на выходные.

В Брюсселе 23 января люди вышли на мирный митинг против новых ограничений из-за распространения Covid-19. Сначала все проходило мирно, но затем группа людей пыталась устроить погромы. На акцию собралось около 50 тыс. граждан.

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