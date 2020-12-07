"Протестующий на улице - будущий преступник" - Лукашенко о митингующих

Лукашенко считает протестующих безработными нахлебниками. Фото: AP nuotr

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет по принуждению трудоустраивать безработных "протестунав" и "дармоедов, которые слоняются".

Об этом он сообщил во время совещания о работе экономики 2020 года.

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"Немедленно заняться трудоустройством безработных с органами милиции, подключите, кого вы считаете нужным, немедленно поставить на учет всех дармоедов, которые слоняются, и заставить их работать", - сказал он.

По словам Лукашенка, кто не работает и "бродит", в будущем станет преступником.

"Это не просто протестун на улице, это будущий преступник, подбрасывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления. Заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких дармоедов, которые должны работать", - приказал он.

Лукашенко сказал всех "тунеядцев болтающихся" "немедленно поставить на учет" и "заставить работать".



"Сегодня неработящий шатающийся человек — это не просто протестун на улице, это будущий преступник". pic.twitter.com/Kj27VY6ylR — TUT.BY (@tutby) December 7, 2020

Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала участников очередного воскресного протеста в Беларуси.