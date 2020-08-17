Протестующие в Минске осадили СИЗО с задержанными

В Минске продолжаются протесты. Фото: Укринформ

В Минске от пяти до семи тысяч человек собрались на митинг возле СИЗО с требованием освободить задержанных участников акций протеста против фальсификации выборов.

"Вечером 17 августа в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске пришли несколько тысяч человек. По разным подсчетам, там было 5-7 тысяч", - сообщает в своем Телеграмм-канале Наша Нива.

Сразу после выборов в Беларуси начались выступления граждан, не согласных с официальными результатами выборов. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

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С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали не менее 250 человек.