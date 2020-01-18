Протестующие пытались ворваться в театр, где находился Макрон

Макрона был вынужден на время покинуть представление. Фото: Capital.ua

В Париже протестующие пытались ворваться в театр Буфф дю Нор, где находился президент Франции Эммануэль Макрон с женой.

Инцидент произошел в пятницу, 17 января. Макрона, который присутствовал на спектакле в то время, ненадолго вывели из зала для обеспечения его безопасности, после чего он смог вернуться и посмотреть спектакль до конца. Об этом сообщает France 24.

В театр попытались ворваться противники пенсионной реформы Макрона, однако их остановила полиция. Протестующих было около тридцати. Штаб-квартира парижской полиции подтвердила, что демонстрантам не удалось войти в зал.

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Протестующие пришли к Буфф дю Нор, после того как журналист-активист Таха Бухафс опубликовал в Твиттере видео с президентской парой в театре.

Je suis actuellement au théâtre des bouffes du Nord (Métro La Chapelle)

3 rangées derrière le président de la république.



Des militants sont quelque part dans le coin et appelle tout le monde à rappliquer.



Quelque chose se prépare... la soirée risque d'être mouvementée. pic.twitter.com/0mfwQPwdzr — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 17 января 2020 г.

Забастовки в Париже спровоцировала пенсионная реформа. Президент Макрона хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.