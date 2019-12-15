Протестующие подрались с полицией

В Гонконге возобновились столкновения. Фото: Reuters

Впервые за последние три недели в Гонконге произошли столкновения протестующих с полицией.

В разных местах прошли протесты, сообщает Deutsche Welle.

Митингующие прошлись несколькими торговыми центрами, скандируя "Борьба за свободу" и "Верните нам справедливость".

Полиция заявила, что в некоторых местах протестующие били витрины, повредили несколько магазинов и ресторанов и взорвали дымовую бомбу. В ответ стражи порядка применили против демонстрантов перцовый спрей, а также задерживали протестующих. Среди задержанных было несколько подростков.

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Глава правительства Гонконга Керри Лам находится в Пекине. На 16 декабря там запланирована ее встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

29 августа вечером во всех районах Гонконга протестующие устроили просмотр документального фильма от Нетфликса "Зима в огне". Лента рассказывает и показывает, как проходила революция в Украине.