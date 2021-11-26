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Протест женщин против домашнего насилия разогнали слезоточивым газом

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Протест женщин против домашнего насилия разогнали слезоточивым газом
Тысячи женщин приняли участие в митинге в Стамбуле, посвященном Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин /Al Jazeera

Турецкая полиция применила слезоточивый газ и резиновые шары в четверг, 25 ноября, чтобы разогнать акцию протеста.

Тысячи людей, многие из которых были женщины, вышли на улицы Стамбула, чтобы отметить Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Протесты состоялись на фоне призывов в Турции снова присоединиться к Стамбульской конвенции - соглашению о защите прав женщин, которое включает 45 стран, и которое подписали в Стамбуле в 2011 году.

Хотя Турция первой подписала конвенцию, в июле этого года она также стала первой, вышедшей из нее. Соответствующее решение принял президент Реджеп Тайип Эрдоган, заявив, что эту инициативу "похитила группа людей, пытавшихся нормализовать гомосексуализм".

Турецкие женщины уже дважды проводили массовые протесты против выхода страны из соглашения – в марте, когда Эрдоган впервые объявил о намерении выйти, и снова в июле, когда этот шаг стал официальным.

Эрдоган утверждал, что существующие законы в Турции уже гарантируют достаточную защиту для женщин, но правозащитные группы в стране утверждают, что конвенция предоставляла дорожную карту для важного законодательства, которое правительство никогда не выполняло полностью.

По данным платформы We Will Stop Femicide, в 2021 году в Турции убили по меньшей мере 285 женщин.

Более 60 активистов от нескольких общественных организаций пикетировали посольство Польши в Киеве 23 ноября из-за сообщения о планах в третий раз рассмотреть заявки в тендере по выбору визового оператора.

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