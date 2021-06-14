 
Ексклюзивы
1/5
Гибель 16-летних товарищей: версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: версии трагедии
Просмотров: 306
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 387
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 351
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1323
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1467
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 747
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1557
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1134
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
4
3
4
4
3
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7
Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7
Обнаружили человеческие останки у концлагеря Освенцим
Обнаружили человеческие останки у концлагеря Освенцим
Видео
Все видео
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 729
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 504
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 432
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2718
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 1179
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 16:02

Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
4

  Комментировать

Романа Протасевича под принуждением вывели на пресс-конференцию по инциденту с самолетом Ryanair.
Фото: BBC
Романа Протасевича под принуждением вывели на пресс-конференцию по инциденту с самолетом Ryanair.
Романа Протасевича под принуждением вывели на пресс-конференцию по инциденту с самолетом Ryanair.
Маршрут самолета авиакомпании Ryanair, который принудительно сел в аэропорту Минска.

Министерство иностранных дел Беларуси вывело задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича на брифинг о похищении белорусским диктатором Александром Лукашенко пассажирского лайнера компании Ryanair.

МИД Беларуси ведет прямую трансляцию с пресс конференции.

Министерство иностранных дел Беларуси анонсировало, что в пресс конференции примет участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственного комитета, Минобороны, представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры".

Во время пресс конференции в зале находились журналисты издания ВВС. Однако они вышли посреди пресс конференции из-за того, что, по их мнению Протасевич находится в зале "по принуждению".

За считанные минуты до начала трансляции в зал занесли табличку с именем Протасевича и сообщили, что он якобы "захотел принять участие и руководство нашло такую ​​возможность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протасевич переболел в тюрьме - адвокат

По словам командующего Военно-воздушных сил Беларуси Игоря Голуба, никакого перехвата рейса Афины - Вильнюс не было.

"До границы с Литвой более 2 минуты полета. Но командир воздушного судна начал разворот. На фото рядом нет истребителя. Там была команда: мы вам рекомендуем, а командир воздушного судна решил сам пойти на посадку в аэропорт Минск-2", - настаивал он, показывая слайды и скриншоты.

По его словам, никто не препятствовал самолету пересекать границу.

К канцлерке Германии Ангеле Меркель обратились с просьбой родители белорусского политзаключенного Романа Протасевича. Наталья и Дмитрий Протасевич попросили остановить Лукашенко и сделать так, чтобы "все невинные вышли из тюрем на свободу".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6156
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4428
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3213
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3007
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 2889
Мир
Россия пытается "проглотить" Беларусь
Россия пытается "проглотить" Беларусь Просмотров: 126
Имел 38 жен: умер глава крупнейшего в мире семейства
Имел 38 жен: умер глава крупнейшего в мире семейства Просмотров: 324
Россия и США наращивают ядерное вооружение
Россия и США наращивают ядерное вооружение Просмотров: 126
Поведение России не позволяет нормализовать отношения - Джонсон
Поведение России не позволяет нормализовать отношения - Джонсон Просмотров: 153
Мужчинам легче признаваться в любви в отпуске и в авто
Мужчинам легче признаваться в любви в отпуске и в авто Просмотров: 63
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 229
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть