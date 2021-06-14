Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair

Фото: BBC

Министерство иностранных дел Беларуси вывело задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича на брифинг о похищении белорусским диктатором Александром Лукашенко пассажирского лайнера компании Ryanair.

МИД Беларуси ведет прямую трансляцию с пресс конференции.

Министерство иностранных дел Беларуси анонсировало, что в пресс конференции примет участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственного комитета, Минобороны, представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры".

Во время пресс конференции в зале находились журналисты издания ВВС. Однако они вышли посреди пресс конференции из-за того, что, по их мнению Протасевич находится в зале "по принуждению".

За считанные минуты до начала трансляции в зал занесли табличку с именем Протасевича и сообщили, что он якобы "захотел принять участие и руководство нашло такую ​​возможность".

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По словам командующего Военно-воздушных сил Беларуси Игоря Голуба, никакого перехвата рейса Афины - Вильнюс не было.

"До границы с Литвой более 2 минуты полета. Но командир воздушного судна начал разворот. На фото рядом нет истребителя. Там была команда: мы вам рекомендуем, а командир воздушного судна решил сам пойти на посадку в аэропорт Минск-2", - настаивал он, показывая слайды и скриншоты.

По его словам, никто не препятствовал самолету пересекать границу.

К канцлерке Германии Ангеле Меркель обратились с просьбой родители белорусского политзаключенного Романа Протасевича. Наталья и Дмитрий Протасевич попросили остановить Лукашенко и сделать так, чтобы "все невинные вышли из тюрем на свободу".