Протасевича били в белорусской тюрьме - МИД Польши

В Польше уверены, что Протасевича били в белорусской тюрьме. Фото: скриншот с видео

В Министерстве иностранных дел Польши уверены, что основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича били в белорусской тюрьме.

Следы побоев видно на записи видео, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в эфире "Польского радио".

По его словам, польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича. Они не знают о его состоянии здоровья.

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"На записи видно, что к нему применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что к нему нарушались права человека", - прокомментировал Яблонский.

Мать Протасевича ранее сообщила, что ее сын находится в больнице. Однако белорусское Министерство внутренних дел заявило, что из задержанным оппозиционером якобы все хорошо и он в СИЗО.

После этого распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает показания.

Появилось видео с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, которого задержали во время принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.