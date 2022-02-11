Проснулся самый большой вулкан Европы - невероятные фото и видео

Самый высокий и самый активный вулкан Европы Этна начал извергаться в Италии в четверг поздно вечером.

Он осветил ночное небо взрывами ярко-красной лавы, сообщает Reuters.

Фото: Reuters

"Извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2,9 тыс. м. Вулкан выбросил пепел и клубы дыма в небо на высоту 8 км", - свидетельствуют данные Национального института геофизики и вулканологии Италии.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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Этна - действующий вулкан, расположенный на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году. Высота примерно составляет 3329 м.

15 января в Тихом океане началось извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Юг Японии накрыло цунами. Подводное извержение вулкана повлекло за собой волны более метра, которые обрушились на Королевство Тонга. Большинство регионов страны, чья столица находится всего в 65 км (40 милях) к югу от извержения, покрыты пеплом и переживают почти полное отключение электроэнергии, телефонных линий и интернета. Известно по меньшей мере о двух погибших. Также об угрозе цунами предупредили США и Перу. Это извержение стало крупнейшим за десятилетие. Извержение было слышно даже в Новой Зеландии - в 2300 км от Тонги.