Проснулся крупнейший европейский вулкан

Из вулкана Этна идет лава. Фото: ТСН

На итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий в Европе вулкан Этна.

На горе образовались два разлома. С огромных трещин вытекает лава, сообщает ТСН.

Над вулканом поднимаются столбы дыма и пепла.

Людей с острова не эвакуировали.

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Вулканологи говорят, сейчас началась активная фаза деятельности вулкана Этна. Она предшествует землетрясениям в регионе.

Сколько именно продлится этот период - ученые спрогнозировать не могут.

На Гавайях 32-летний американский солдат упал в кальдеру вулкана Килауэа и выжил. Несчастный случай произошел по неосторожности военнослужащего.