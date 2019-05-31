Проснулся крупнейший европейский вулкан

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 1179
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 324
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3493
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2637
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2223
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2151
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2916
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1332
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 549
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7218
Фото
Все фото
14
6
8
4
5
Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию
Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Страшно приближаться: показали дом Стивена Кинга
Австралию засыпало снегом
Австралию засыпало снегом
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Появилось видео и манифест подростка, устроившего теракт в школе
Появилось видео и манифест подростка, устроившего теракт в школе
Видео
Все видео
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
На Рейне перевернулась лодка с туристами: есть погибшие
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси
Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 189
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 540
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2907
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29314
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2277
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
31 мая 2019
1 Просмотров: 117
Українці і прогрес
Новообраний президент Зеленський хоче переконати суспільство, що він уособлює сили молодості і прогресу. Що його вороги – це консерватизм, ...
пятница, 31 мая 2019 19:43

Проснулся крупнейший европейский вулкан

  Комментировать
Проснулся крупнейший европейский вулкан
Из вулкана Этна идет лава. Фото: ТСН

На итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий в Европе вулкан Этна.

На горе образовались два разлома. С огромных трещин вытекает лава, сообщает ТСН.

Над вулканом поднимаются столбы дыма и пепла.

Людей с острова не эвакуировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сейсмологи просчитали высокую вероятность извержения супервулкана

Вулканологи говорят, сейчас началась активная фаза деятельности вулкана Этна. Она предшествует землетрясениям в регионе.

Сколько именно продлится этот период - ученые спрогнозировать не могут.

На Гавайях 32-летний американский солдат упал в кальдеру вулкана Килауэа и выжил. Несчастный случай произошел по неосторожности военнослужащего.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проснулся крупнейший европейский вулкан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию

Самые большие часы мира остановили

Самое читаемое
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 22374
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 11985
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10967
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10746
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
Почему закрываются отделения Пенсионного фонда
 2 Просмотров: 9558
Мир
Росгвардейцы опозорились на задержании преступников
Росгвардейцы опозорились на задержании преступников Просмотров: 27
Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию
Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию
14
 Просмотров: 1629
Дело MH17: премьер Малайзии решил, что Россия никого не сбивала
Дело MH17: премьер Малайзии решил, что Россия никого не сбивала 1 Просмотров: 1242
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
Открыли фантастический парк "Звездных войн"
10
 Просмотров: 207
Сообщили подробности российского ультиматума Лукашенко
Сообщили подробности российского ультиматума Лукашенко Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
10
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
5
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
Голосов: 1224
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua