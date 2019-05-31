Проснулся крупнейший европейский вулкан

На итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий в Европе вулкан Этна.
На горе образовались два разлома. С огромных трещин вытекает лава, сообщает ТСН.
Над вулканом поднимаются столбы дыма и пепла.
Людей с острова не эвакуировали.
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Вулканологи говорят, сейчас началась активная фаза деятельности вулкана Этна. Она предшествует землетрясениям в регионе.
Сколько именно продлится этот период - ученые спрогнозировать не могут.
На Гавайях 32-летний американский солдат упал в кальдеру вулкана Килауэа и выжил. Несчастный случай произошел по неосторожности военнослужащего.
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