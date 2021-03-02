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суббота, 20 марта 2021 09:25

Прошло два месяца президентства Джо Байдена

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Прошло два месяца президентства Джо Байдена
Инаугурация Джо Байдена / Reuters

20 марта 2021-го проходит 2 месяца с момента инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Церемония Байдена состоялась за жестких противоэпидемических и безопасности мероприятий в Вашингтоне.

Демократ Байден - самый старый президент в истории США. На момент вступления в должность ему исполнилось 78 лет. За него проголосовали более 81 млн американцев, а за его соперника, экс-президента Дональда Трампа - примерно на 7 млн ​​меньше.

Вместе с Байденом присягу склала вице-президентка Камала Харрис. Она стала первой женщиной в истории США на этой должности. В свое время стала второй чернокожей, которую выбрали в Сенат в январе 2017 года.

Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 тыс. билетов, которые обычно продают на инаугурацию, сократили до 1 тыс. только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.

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В день инаугурации в Вашингтоне была 21 тыс. солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Военные построили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки. Усиленные меры безопасности были нужны, потому что сторонники Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертей, включая одного полицейского.

За 2 месяца Байден отменил ряд политических решений Трампа по разным направлениям - от изменений климата до иммиграции, инициировал пакет экономической помощи пострадавшим от коронавируса.

Прекратил поддержку США войны в Йемене, приказал нанести авиаудары по проиранских боевикам в Сирии. Пересмотру внешней политики США не произошло. Байден сосредоточен на внутренней политике и хочет свести к минимуму политический капитал, который должен тратить на внешнюю политику.

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Дата
20
марта

Прошло два месяца президентства Джо Байдена

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