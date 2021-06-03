Пророссийского президента хотят снять с должности

Пророссийского президента Чехии Милоша Земана могут отстранить от должности за подыгрывание россиянам / Getty Images

Комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чехии принял резолюцию, в которой заявляет, что президент Милош Земан не может выполнять свои обязанности.

Председатель комиссии Павел Фишер заявил, что постановление принято на основании публичных заявлений президента, в частности, о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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В 2014 году произошло два взрыва, в результате которых погибли двое рабочих. Чешские спецслужбы установили, что за взрывами стояли два агента российских спецслужб под вымышленными именами - Александр Петров и Руслан Боширов. На самом деле это Александр Мышкин и Анатолий Чепига с российской разведки ГРУ.

Чехия требует от России компенсации $48 млн за последствия взрывов. Выводы чешских спецслужб привели к дипломатическому скандалу, взаимной высылке дипломатов из Чехии и России. Солидарность с чехами выразили и другие страны Евросоюза, выслали российских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием.

Президент Чехии Милош Земан, комментируя выводы чешских спецслужб, усомнился в причастности российских агентов. Он даже предположил, что взрывы могли стать результатом неправильного поведения со взрывчаткой. На основании этих и других заявлений комитет Сената принял резолюцию, в которой говорится, что Земан не может выполнять свои обязанности.

Пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек назвал резолюцию Сената "нападением на свободу, демократию и конституционность".

Ожидается, что на следующей неделе Сенат рассмотрит предложение об отстранении Земана с должности. Если примет его, то вопрос будет рассмотрен в Палате депутатов.