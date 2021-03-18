Пропавший без вести во время стихийного бедствия нашелся через 16 лет

Пропавший и найденный через 16 лет Зайнал Абидин / Mirror

Полицейский, который пропал без вести после разрушительного цунами, которое обрушилось на Юго-Восточную Азию 16 лет назад, был найден в психиатрической больнице.

Зайнал Абидин был одним из десятков тысяч человек, пропавших без вести после цунами, обрушившегося на Индонезию в 2004-м. Тогда в результате стихии погибли 230 тыс. человек. Об этом пишет Mirror.

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Землетрясение силой 9,1 балла у берегов индонезийской провинции Ачех вызвал разрушения и гибель десятков тысяч людей в Индонезии, Шри-Ланке, Индии, Таиланде и 9 других странах.

Мужчину, который бесцельно бродил по улице нашел староста деревни в 2009-м. Он поместил его в психиатрическую больницу. Личность мужчины было невозможно идентифицировать, поэтому он оставался в учреждении. Его фото разместили в соцсетях, чтобы кто-то узнал. Наконец, недавно в местной полиции узнали бывшего сотрудника.

Полиция связалась с родственниками найденного, чтобы точнее его идентифицировать, а также при необходимости готова провести анализы ДНК, отпечатков пальцев и другие методы идентификации.

Провинция Ачех пострадала от бедствия в 2004-м всего. В результате стихии там официально погибли почти 129 тыс. человек.