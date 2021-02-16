Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире

Соловьев заявил, что Гитлер лучше Навального. Фото: "Дождь"

В прямом эфире российский пропагандист Владимир Соловьев сравнил оппозиционера Алексея Навального с диктатором Адольфом Гитлером.

Добавил, что Гитлер ему нравится больше, сообщает "Дождь".

"Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого "гульфик-фюрера" не косил от армии. Воевал, и воевал победоносно во время Первой мировой войны", - заявил Соловьев.

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Это не впервые Соловьев хвалит диктаторов. Еще в 2013 году он снял документальный фильм "Муссолини. Запад ", в 2020 году опубликовал в своем хвалебный отзыв на него. Публицист Игорь Молотов назвал Муссолини "блестящим человеком".

Российского пропагандиста Владимира Соловьева заблокировали в новой соцсети Clubhouse "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса". Ведущий телеканала "Россия-1" хотел провести на площадке прямой эфир, но комнату под названием "Почему не взлетела квир революция в РФ?", Которую он создал, забанили в сети еще до начала вещания.