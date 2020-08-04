Прокурор Нью-Йорка расширяет расследование "преступного поведения" Трампа

Трамп назвал расследование касательно его налогов политической местью и "охотой на ведьм". Фото: unsplash.com

В США прокуратура Нью-Йорка подала запрос на доступ к налоговых деклараций действующего президента США Дональда Трампа. Расследуют возможное банковское мошенничество в Trump Organization.

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, в понедельник, 3 августа, прокурор округа Манхэттена Сайрус Р. Вэнс-младший подал ходатайство в суд, чтобы получить доступ к личным и корпоративным налоговых деклараций Трампа за 8 лет, оспаривает Trump Organization.

Юристы Вэнса-младшего заявили, что обвинения в "преступной деятельности" Trump Organization датируются "более десятилетием". Юристы цитировали статьи в СМИ о предполагаемом баночное и страховое мошенничество в Trump Organization и свидетельства в Конгрессе бывшего адвоката президента Майкла Коэна, который заявил, что Трамп снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

Прокуратура заявляет, что запрос распространяется на факты рошових выплат порнозвезде Сторми Даниэлс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал во время проведения выборов 2016 года. Якобы эти женщины утверждали, что имели отношения с Трампом, поэтому деньги им платили за молчание. Такие выплаты могут нарушить законы о финансировании избирательных кампаний.

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Президент отрицает, что дела должны мисце.Минулого месяца Верховный Суд постановил, что адвокаты могут проверить налоговые декларации. Сам Трамп неоднократно отклонял попытки, называя это "охотой на ведьм".

"Они не смогли с Мюллером, - заявил Трамп, имея в виду расследование департамента юстиции специальным защитником Робертом Мюллером, который не смог установить причастность президента к заговору с Кремлем во время его предвыборной кампании. - Они провалились со всем, провалились с Конгрессом, потерпели неудачи на каждом этапе игры. Это продолжение худшего охоты на ведьм в американской истории ".

Выступая перед журналистами, президент США назвал расследование "демократическим материалом". Республиканец Трамп обвиняет прокурора Манхэттена, демократа, в осуществлении политической мести.

Президентские выборы в США состоятся по графику, 3 ноября. "Мы собираемся провести выборы 3 ноября, и президент намерен одержать победу", заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус на телеканале CBS. В четверг 27 июля Трамп выразил мнение, что выборы могут быть отсрочены. Эту идею отвергли демократы и республиканцы в Конгрессе.