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вторник, 26 января 2021 03:33

Производитель вакцины от Covid-19 заявил об устойчивости препарата к "мутантам"

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Производитель вакцины от Covid-19 заявил об устойчивости препарата к &quot;мутантам&quot;
Moderna устойчива к мутированым разновидностям коронавируса. Фото: REUTERS

Вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР. Это подтвердили соответствующие лабораторные исследования.

"В результате вакцинации препаратом от Covid-19 компании Moderna выработались антитела ко всем ключевым вариантам, которые возникают, в том числе к антителам B.1.1.7 и B.1.351, впервые выявленным в Великобритании и ЮАР соответственно", - говорится в пресс-релизе американской компании-производителя.

Также в компании заявили о работе над еще одним видом вакцины против южноафриканского штамма, чтобы "усилить нейтрализующие титры в комбинации со всеми ведущими потенциальными вакцинами".

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В конце 2020-го в Великобритании и Южноафриканской Республике были обнаружены новые штаммы коронавируса.

По мнению ученых, "британский вариант" распространяется быстрее, чем обычный.

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