Производили 10 млн сигарет в неделю: в Германии обнаружили нелегальную табачную фабрику с украинцами

По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составляла около €3 млн. Фото: Pixabay

Немецкие правоохранители в земле Северный Рейн - Вестфалия обнаружили крупную нелегальную табачную фабрику, где задержали украинцев.

Фабрика расположена в одном из промышленных районов близ города Клеве, сообщает Deutsche Welle.

Во время проверки изъяли 11 млн сигарет, 6 т табака и технику, которая использовалась для нелегального производства сигарет.

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Также задержали 12 человек, среди которых украинцы и поляки. Следователи сообщили, что фабрика производила до 10 млн сигарет в неделю. В основном их отправляли в Великобританию. По данным таможни, прибыль с продажи каждого грузовика сигарет составляла около €3 млн.

Представители таможенных органов рассказывают, что фабрика была очень профессионально оборудована. Техника для изготовления сигарет и упаковки происходит из Великобритании. Зал был специально изолирован, чтобы шум и запах табака не выходили наружу. Электроэнергию вырабатывали собственные генераторы, чтобы не было заметно, что в помещении есть большое производство. Следователи пришли к выводу, что фабрику построили еще в 2016 году. С тех пор производство постепенно увеличивалось. Прокурор обвиняет задержанных в налоговом мошенничестве на сумму до €100 млн.

В Польше правоохранители пресекли деятельность двух подпольных производств контрафактных сигарет. Среди задержанных - 6 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе польской полиции.