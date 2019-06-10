Произошел пожар на российском пороховом заводе.
Производство расположено в городе Казань, Татарстан, сообщает местное МЧС.
Загорелась кровля законсервированной производственного здания. Угрозы пороховым и взрывчатым веществам нет.
Пламя охватило площадь около 300 кв. метров. Для борьбы с огнем задействованы 93 пожарных и 32 единиц техники.
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Через час пожар удалось локализовать и ликвидировать.
Пострадавших нет. С 2013 по 2018 год на Казанском пороховом заводе состоялись восемь аварий и пожаров. В связи с этим предприятие планировали закрыть.
В городе Дзержинск Нижегородской области России пылает Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", который занимается разработкой взрывчатки для российской армии и промышленности. Перед пожаром произошло 2 взрыва, от которых у горожан выбило стекла в окнах.
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