Ранее на заводе произошло 8 пожаров. Фото: "Информатор"

Произошел пожар на российском пороховом заводе.

Производство расположено в городе Казань, Татарстан, сообщает местное МЧС.

Загорелась кровля законсервированной производственного здания. Угрозы пороховым и взрывчатым веществам нет.

Пламя охватило площадь около 300 кв. метров. Для борьбы с огнем задействованы 93 пожарных и 32 единиц техники.

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Через час пожар удалось локализовать и ликвидировать.

Пострадавших нет. С 2013 по 2018 год на Казанском пороховом заводе состоялись восемь аварий и пожаров. В связи с этим предприятие планировали закрыть.

В городе Дзержинск Нижегородской области России пылает Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", который занимается разработкой взрывчатки для российской армии и промышленности. Перед пожаром произошло 2 взрыва, от которых у горожан выбило стекла в окнах.