Произошел мощный взрыв на электростанции

Взрыв произошел в результате пожара в угольной шахте. Фото: Reuters

В Чехии, в городе Колине, произошел взрыв на электростанции.

Взрыв произошел в результате пожара в угольной шахте, а здание электростанции получило повреждения. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет.

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"После 14:00 пожарные контролировали пожар на крыше, но уголь в шахте и лифте все еще горит. На место прибыл автомобиль со специальным контейнером с огнетушителями, так называемой системой One Seven, которая помогает пожарным утилизировать горящие угли", - рассказала прессекретар пожарного отделения Центральной Чехии Тереза ​​Флигерова.

Местных жителей призвали не открывать окна из-за дыма.

Электростанция Veolia Energie Kolín занимается производством тепла и электроэнергии и поставляет тепло большинству промышленных предприятий Колина, городским зданиям и организациям, а также большей части населения. Сейчас город обеспечивается теплом Колинский тепловой станцией и электростанцией в качестве резервного источника.