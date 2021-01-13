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Программист забыл пароль от Bitcoin-кошелька с $220 млн

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Программист забыл пароль от Bitcoin-кошелька с $220 млн
Из существующих 18,5 млн биткоинов около 20% утеряны или застряли на кошельках. Фото: pixabay.com

В Сан-Франциско немецкий программист Стефан Томас потерял пароль от жесткого диска с 7 тыс. Bitcoin.

Сейчас стоимость криптовалюты составляет более $220 млн. Жесткий диск IronKey дает пользователям 10 попыток для ввода пароля, после чего его содержание зашифровывается навсегда. У программиста осталось 2 попытки, пишет The New York Times.

Томас получил 7002 Bitcoin еще в 2011-м в качестве гонорара за создание анимационного видео, из которого многие впервые узнали про эту криптовалюту. В том же году он потерял записку с паролем от кошелька. Программист положил диск в безопасное место на случай, если придумают новые способы взлома сложных паролей.

Из существующих 18,5 млн биткоинов около 20% утеряны или застряли на кошельках. Стоимость этих 20% - около $140 млрд. Компания Wallet Recovery Services, которая помогает пользователям вернуть цифровые ключи, ежедневно получает более 70 запросов с просьбой помочь восстановить доступ к криптовалюте.

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34-летний предприниматель Габриэль Абед потерял около $25 млн, когда его коллега в 2011-м отформатировал ноутбук, где он хранил ключи от кошелька с криптовалютой. Несмотря на это, количество токенов, которые он с тех пор продал и купил, позволило мужчине приобрести участок земли на Барбадосе.

Курс Bitcoin дважды за ночь обновил исторический максимум, преодолев отметку $36 тыс., а потом $37,7 тыс. Bitcoin достиг пиков после штурма Капитолия в США.

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