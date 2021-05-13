"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua

Самая популярная в Украине вакцина против коронавируса - Covishield от компании AstraZeneca, произведенная в Индии / Getty Images

В ответ за запрос Gazeta.ua к "Европейскому агентству по лекарственным средствам", EMA, по вакцине против коронавируса AstraZeneca Covishield, там ответили, что вакцинация ею пока не является основанием для въезда в ЕС.

EMA выдает рекомендации странам Евросоюза относительно разрешения въезжать гражданам третьих стран, как Украина, на основании их вакцинации. Однако в Агентстве отметили, что, в конце концов, каждая страна сама определяет порядок разрешения на въезд.

"Covishield - это название вакцины AstraZeneca, произведенной "Институтом сыворотки Индии". Однако этот объект еще не авторизован в ЕС. Таким образом, в настоящее время на нее не распространяется лицензия Евросоюза. Мы не можем предоставить примерный график авторизации вышеуказанной вакцины. Тот факт, что вакцина, произведенная в этом месте и не разрешенная в ЕС, не означает, что она не разрешена для использования в других юрисдикциях. В то же время принятия решений о национальных правилах въезда и ограничения по карантину выходит за рамки нашей компетенции. Если собираетесь ехать в страну ЕС, то можете связаться с соответствующей национальной властью для получения дополнительной информации", - говорится в ответе EMA для Gazeta.ua.

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Сейчас, согласно данным на сайте EMA, Агентство лицензировало в Евросоюзе такие вакцины: Comirnaty от компании Pfizer/BioNTech, COVID-19 Vaccine от компании Moderna, оригинальную британско-шведскую вакцину от компании AstraZeneca Vaxzevria, а также вакцину Janssen от компании Johnson&Johnson's, которая требует только одного укола.

Сейчас в ЕМА рассматривает лицензирование на территории Евросоюза таких вакцин: CVnCoV от немецкой компании CureVac, NVX-CoV2373 от американской компании Novavax, российский "Спутник V", а также COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated от китайской компании Sinovac Biotech.

В Украине самой популярной вакциной против коронавируса является Covishield от компании AstraZeneca, произведенная в Индии. А также ее корейский аналог от AstraZeneca - AstraZeneca-SKBio. Ни одна из них пока не лицензирована в Евросоюзе.

Кроме этого, планируется вакцинировать китайской вакциной от компании Sinovac Biotech, немецкой от Pfizer/BioNTech, и американской от Novavax.

По состоянию на 28 апреля, в Украину привезли почти 1,2 млн доз вакцин. Вакцины в Украине такие: Covishield - 500 тыс. доз, AstraZeneca-SKBio - 367 тыс., CoronaVac от компании Sinovac - 215 тыс., и от Pfizer - 117 тыс.

По состоянию на 11 мая в Украине получили первую дозу вакцины более 901 тыс. граждан. Почти 4 тыс. полностью вакцинированы.