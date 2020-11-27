Приплели Меркель и жену: российские СМИ распространяли фейки о Навальном

О Навальном распространяли фейки в российских новостях. Фото: www.pravda.com.ua

В России распространяют фейковые новости об Алексее Навальном и его жене Юлии, ссылаясь на вымышленное немецкое издание.

Независимый русскоязычный телеканал OstWest в Германии обнаружил скомпрометированные новости.

В российских СМИ распространяли информацию о том, что Навальная будет выдвигаться в депутаты Госдумы. Также в российских публикациях рассказывали, что отравление Навального придумала команда оппозиционера. А канцлер Германии Ангела Меркель стала жертвой широкомасштабной информационной кампании по продвижению российского политика.

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Фейковые статьи начал распространять сайт Abendlich Hamburg. Автором фальшивых публикаций был некто по имени Маттиас Фритц. Сайт не имеет свидетельства о регистрации, контактов и подписчиков на Facebook. Само издание появилось в марте 2018 и использовало российский домен-сервис "Рег.ру". Все материалы новостей Abendlich Hamburg копировал с немецкой редакции Russia Today.

"Создали сайт несуществующего немецкого СМИ, там размещают фигню, которую придумывают, а потом перепечатывают в России с заголовком "Как сообщило немецкое издание", - прокомментировал Навальный.

Правительство Германии сообщил о наличии в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального других предметов, на которых было обнаружено присутствие яда группы "Новичок", кроме бутылки с водой, о которой было известно ранее.