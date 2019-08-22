Приносит миллиардные убытки: Трамп не хочет давать гражданство по праву рождения

Дональд Трамп хочет отменить американское гражданство по праву рождения. Фото: Цензор, Нет

Дональд Трамп хочет отменить американское гражданство, которое человек получает, рождаясь на территории США. Эксперты считают, что это противоречит американской Конституции.

Президент США считает, что из-за такого гражданства страна получает огромные убытки, пишет Reuters.

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"Мы очень серьезно относимся к гражданству по праву рождения, когда у вас появляется ребенок на нашей земле, вы пересекаете границу, рожаете и, поздравляю, ребенок теперь является гражданином США. Это откровенно смешно ", - говорит Дональд Трамп.

Борьба с нелегальнимим мигрантами является одним из центральных пунктов политики президента. Он принимал правила для уменьшения количества мигрантов в стране, но они блокировались судами.

Дональд Трамп хотел приобрести Гренландию за $ 600 млн в год.