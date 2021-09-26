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воскресенье, 26 сентября 2021 13:11

Принцесса отказалась от $1,35 млн и титула ради любви

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Принцесса отказалась от $1,35 млн и титула ради любви
Японская принцесса Мако в Токио, 22 октября 2019 года / REUTERS

Японская принцесса Мако намерена отказаться от $1,35 млн и королевского титула, чтобы выйти замуж за однокурсника по колледжу.

Брак Макао откладывали несколько лет из-за разногласий по поводу ее жениха. Об этом пишет Reuters.

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29-летняя внучка императора Акихито и ее бывший однокурсник по колледжу Кей Комуро объявили о помолвке в 2017 году. Но брак откладывали после сообщений о финансовом споре между матерью Комуро и ее бывшим женихом. Дата свадьбы может быть объявлена в октябре.

СМИ сообщают, что пара намерена жить в США. Согласно японскому закону о наследовании, член императорской семьи женского пола теряет статус, выходя замуж за простолюдина.

Опрос в Великобритании в мае этого года показал, что молодые британцы не хотят монархии и предпочли бы установить в стране республику. Опрос показывает, что 41% британцев в возрасте 18-24 года предпочли бы избирать президента вместо того, чтобы иметь монарха, по сравнению с 31% сторонников монархии.

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