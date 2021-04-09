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пятница, 09 апреля 2021 19:17

Принца Филиппа похоронят без участия общественности
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Мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронят в Виндзоре.

Похороны 99-летнего представителя королевской семьи пройдут в узком кругу. Об этом сообщает пресс служба британской власти.

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Британия скорбит по принцу Филиппу. Фото: ЕРА
Британия скорбит по принцу Филиппу. Фото: ЕРА
Британия скорбит по принцу Филиппу. Фото: ЕРА
Британия скорбит по принцу Филиппу. Фото: ЕРА
Британия скорбит по принцу Филиппу. Фото: ЕРА

"Похорон не будет государственным, перед ним не будет церемонии прощания. Тело принца Филиппа, по его предсмертной просьбе и обычаю монаршей семьи, перед погребением будет находиться в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Это соответствует обычаям и воли Его Королевского Высочества", - говорится в сообщении.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

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09
апреля

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