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четверг, 11 марта 2021 15:23

Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме

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Принц Уильям прокомментировал обвинения Меган Маркл в расизме
Журналист попросил мужа Кейт Миддлтон прокомментировать обвинения. Фото: Reuters

Обвинения Меган Маркл в расизме во время скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри беспочвенны. Никто в королевской семье не является расистом.

Об этом 11 марта заявил внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям во время посещения одной из школ Лондона. Возле учебного заведения журналист попросил мужа Кейт Миддлтон прокомментировать обвинения в адрес членов королевской семьи.

"Мы вообще не расистская семья!" - сказал герцог Кембриджский.

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Недавно на экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистские проявления и истинные причины ухода от британской монархии.

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Дата
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