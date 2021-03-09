"Эпизод сериала "Корона" - СМИ об интервью принца Гарри и Меган Маркл

Легкий "запах расизма" всегда чувствовался в отношении к Маркл. Фото: Reuters

"Худший сценарий для королевской семьи" и "бонусный эпизод сериала "Корона" - так западная пресса описала интервью герцога Сассекского принца Гарри с женой Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри.

По мнению американских и британских изданий, откровенность королевской пары стала беспрецедентной. Намеки на расизм в монаршей семье положили конец любым надеждам на возможное возвращение герцога и герцогини Сассекских в королевскую семью, пишет BBC News.

"Интервью стало позорной демонстрацией грязного белья, а также болезненным напоминанием, что раны от разрыва Гарри и Меган с королевской жизнью не зажили за год", - отмечает издание The New York Times.

В газете добавили, что "легкий запах расизма" всегда ощущался по отношению к Маркл.

Некоторые же британские издания не поверили рассказам супругов, назвав их эгоистами. А эксперт Расселл Майерс считает, что столь громкие заявления на фоне пандемии были неуместные.

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На экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистские проявления и истинные причины ухода от британской монархии.