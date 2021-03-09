Тайны британской монархии. Принц Гарри и Меган Маркл дали эксклюзивное интервью Опре Уинфри

Меган Маркл и Гарри дали интервью. Фото: Reuters

На экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри.

Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистские проявления и истинные причины ухода от британской монархии.

Меган рассекретила, что вышла замуж за Гарри за три дня до публичной церемонии. Влюбленные обменялись обетами на заднем дворе своего поместья в присутствии архиепископа Кентерберийского. Поэтому в свидетельство о браке указана дата именно в тот день.

В феврале стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл вдруг станут родителями после выкидыша прошлого года. Арчи станет братом для девочки. У них родится дочь. На пополнение стоит ожидать в конце весны.

Накануне рождения первенца принца Арчи в королевской семье не утихали разговоры, насколько темной будет его кожа, как это будет выглядеть и что это значит. Она отказалась называть конкретные имена, однако отметила, что такие беседы происходили между Гарри и членами семьи.

Меган Маркл рассказала, что во время первой беременности ее не оставляли мысли о самоубийстве. Из-за давления британской прессы она просыпалась среди ночи от непонимания, что делать дальше. Меган было стыдно признать суицидальные мысли мужу, однако она осознавала, если не поделиться своими переживаниями, то решит покончить с собой. Она просила о помощи и представителей Букингемского дворца, однако ей отказали. Дело в том, что обращение к психологу могло приобрести огласку и навредить имиджу монаршей семьи, ведь в них существует устоявшееся мнение, что все, через что ей пришлось пройти, обычный процесс. В депрессивном состоянии Меган Маркл появлялась и официальных мероприятиях, улыбалась и выполняла свою работу, однако тогда пара просто старалась держаться.

Что касается титулов и охраны, то дворец решил лишить Арчи звание принца и не выделять ему охрану, которая есть у каждого члена монаршей семьи. Традиции и протокол изменили только для потомка Меган и Гарри.

Меган поделилась, что до знакомства с мужем мало знала о британской королевской семье, поэтому была очень наивной. Именно Гарри научил ее делать реверанс. Это произошло за несколько минут до первой встречи с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке. Она уверена, что тогда сделала слишком глубокий реверанс.

Однако после свадьбы Меган Маркл пришлось не только учиться, как делать реверанс, как ставить ноги и как разговаривать, но и отказаться от привычного ритма жизни - вечеров с друзьями, частых появлений на людях, вождения автомобиля. Она постоянно занималась тем, как выглядит, а не тем, как чувствует себя в данный момент.

"С момента, как я стала частью семьи, я не видела своего паспорта, водительских прав и ключей от машины. И была очень рада получить их, когда мы начали жить самостоятельно", - рассказала Меган.

Меган Маркл хорошо отзывается о Ее Величестве и признается, что она всегда была любезной к ней - дарила драгоценности, приглашала на завтраки и беспокоилась о самочувствии. Она поделилась, что перед первым общим выходом 2018 году Ее Величество подарила ей жемчужные серьги и ожерелье.

Гарри считает, что его отец и брат остаются в ловушке системы и не могут уйти, как он. Внук Ее Величества поделился, что принц Чарльз в какой-то момент перестал отвечать на его звонки. Сейчас у них напряженные отношения, но Гарри заверил, что всегда будет любить и уважать отца. Он надеется, что их общение наладится.

Он добавил, что всем сердцем переживает и о принце Уильяме, однако их дороги разошлись. "Я очень люблю Уильяма, он мой брат, и мы вместе пережили настоящий ад. Но мы пошли разными путями. В настоящее время в отношениях пустота. Но время лечит все", - подчеркнул принц Гарри.

Принц Гарри отметил, что после ухода от монархии они остались без материальной поддержки королевской семьи. Он пояснил, что никогда не планировал заключать контракты с Netflix и Spotify, но не было другого выхода. Тогда человек руководствовался только одной мыслью: "Надо заработать денег и нанять охрану, чтобы семья была в безопасности".

Он добавил, что сейчас часто общается с королевой Елизаветой II и не прекращает благодарить жене, что она спасла его.

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Меган Маркл заявила, что королевская семья клеветали ее семью и заставляла воздерживаться от публичных выступлений.