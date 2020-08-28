Принц развелся с принцессой

Принц Чарльз и принцесса Диана / history.com

28 августа 1996-го после 15 лет брака и 4 лет их жизни врозь лондонский суд официально развел британского принца Чарльза и принцессу Диану.

В феврале 1981-го 33-летний принц Уэльский обручился с 19-летней учительницей детского сада Дианой Спенсер. Через полгода, 29 июля, около миллиарда зрителей в 74 странах мира наблюдали за их венчанием в лондонском кафедральном соборе Святого Павла.



У Чарльза и Дианы родились двое детей - принц Уильям (1982 год) и принц Генри (1984 год). К 1990-м отношения в семье ухудшились. В частности, из-за романа Чарльза с нынешней герцогиней Корнуолльской Камиллой Паркер Боулз. У Дианы был роман со ее инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, в чем призналась в 1995-м в интервью. Годом ранее Чарльз признался в связи с Камиллой.

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Брак распался в 1992-м. Супруги жили отдельно. В 1994-м пара заявила о намерении развестись, хотя выполняла придворные обязанности до 1996-го, когда королева Елизавета II дала разрешение на развод. Диана получила 17 млн фунтов единовременной выплаты, 400 тыс. фунтов в год. Стороны подписали соглашение, запрещающее рассказывать об их супружеской жизни и условиях развода. У нее остался титул "принцесса".

В течение года после развода Диана занималась благотворительностью, принимала участие в гуманитарных акциях, включая поддержку жертв СПИДа и кампанию запрета противопехотных мин. Стала популярной. В СМИ за ней закрепился титул "королева людских сердец".

В конце 1996-го Диана познакомилась с египетским миллиардером Доди аль Файедом. Сблизились в 1997-м. Отдыхали в Средиземноморье. 31 августа 1997-го оба погибли в автокатастрофе в Париже. Следствие установило, что виноват водитель авто, который был выпивший и не справился с управлением, пытаясь убежать от преследователей-папарацци.

В апреле 2005-го принц Чарльз и Камилла Паркер поженились.