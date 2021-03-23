Принц Гарри нашел работу в США

Герцог Сассекский получил одну из руководящих должностей в стартапе по карьерному коучингу. Фото: Reuters

Принц Гарри, который полностью отказался от королевских обязанностей, получил руководящую должность в одной из компаний Кремниевой долины.

Речь идет о компании BetterUp, которая специализируется на карьерном коучинга и психическом здоровье, сообщает The Wall Street Journal.

"Я намерен помочь повлиять на жизнь людей. Активный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни", - прокомментировал назначение Гарри.

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Предполагается, что в BetterUp принц Гарри будет участвовать в различных процессах, включая разработку стратегий развития продуктов, благотворительную деятельность, а также публично выступать на темы, связанные с психическим здоровьем.

BetterUp была основана в 2013 году и включает в себя сеть из более чем двух тысяч коучей. Платформой пользуются многие крупные компании, включая Hilton Worldwide Holdings Inc., Chevron Corp. и Salesforce.com.