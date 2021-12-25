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понедельник, 27 декабря 2021 02:52

Принц Гарри и Меган Маркл показали первое фото дочери Лилибет

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Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл опубликовали первую фотографию своей дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор.

Малышка была на семейном портрете, попавшем на официальную рождественскую открытку супругов. Фотографию сделал фотограф Алекси Любомирский.

На фото Маркл поднимает Лилибет на руках вверх. Рядом на коленях принца Гарри сидит их сын Арчи.

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"В 2021 году наша дочь Лилибет пришла в этот мир. Арчи сделал нас мамой и папой, а Лили сделала нас семьей. Заглядывая в 2022 год, мы сделали пожертвования от вашего имени нескольким организациям, которые чествуют и защищают семьи", - написали супруги на открытке, рассказывая о пожертвованиях семи организациям в США.

Открытка заканчивается словами: "Желаем вам счастливого праздничного сезона и процветания в Новом году, от нашей семьи к вашей. Как всегда, Гарри, Меган, Арчи и Лили".

Автор: instagram.com/Alexi Lubomirski
  Фотография, изображенная на праздничной открытке герцога и герцогины Сассекских
Фотография, изображенная на праздничной открытке герцога и герцогины Сассекских

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года. Случилось это уже после того, как пара отказалась от королевских полномочий и переехала из Великобритании сначала в Канаду, а затем в США. Супруги стали родителями в второй раз. Девочка заняла восьмое место в очереди на королевский престол Великобритании.

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