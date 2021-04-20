Приказ убить Дудаева отдал лично Ельцин

Джохар Дудаев в 1991 году / Wikipedia

21 апреля 1996 года Федеральная служба контрразведки России запеленговала сигнал спутникового телефона Джохара Дудаева у чеченского села Гехи-Чу, в 30 км от Грозного. Сразу в воздух подняли два самолета Су-25 с ракетами. Дудаев погиб от взрыва ракеты во время разговора по телефону с депутатом российской Думы Константином Боровым. Приказ об убийстве выдал лично президент России Борис Ельцин. Несколько человек, которые организовали операцию, стали "Героями России".

Джохара Дудаева с семьей и народом депортировали из Чечни в Казахстан, когда ему было восемь лет. С 1962 года до распада СССР он служил в ВВС СССР, дослужился до генерал-майора. Командовал бомбардировочными дивизиями в Полтаве и Тарту. Во время службы руководил авиабазой советских стратегических бомбардировщиков Ту-22, предназначенных для холодной войны. Принимал участие в разработке планов ковровых бомбардировок Афганистана 1986 года.

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После распада СССР стал одним из лидеров Чечни. А уже 27 сентября 1991-го стал президентом Чеченской республики Ичкерия. Однако Москва не признала Ичкерию. Началась Первая чеченская война.

1 ноября 1991-го Дудаев подписал первый указ "О суверенитете Чеченской республики", которым провозгласил независимость Чечни. 7 ноября 1991 года Ельцин издал приказ о введении чрезвычайного положения в Чечне, что означало несогласие Москвы с независимостью чеченского и ингушского народов. В ответ президент Ичкерии ввел в Чечне военное положение.

В Чечню были направлены два самолета с войсками специального назначения, но они были заблокированы противниками российской власти. Тогда же чеченские власти национализировали всю российскую военную технику и оружие в Чечне. Уже 3 марта 1992-го Дудаев согласился сесть за стол переговоров с Москвой при условии, что те признают независимость Чечни.

12 марта 1992 года парламент Чечни принял конституцию. Впоследствии чеченские власти без сопротивления взяли под контроль все российские воинские части в республике. К 8 июня 1992-го все российские войска покинули горную страну, оставив технику, оружие и боеприпасы. Однако из-за угрозы настоящей войны с Россией, которая не признавала независимости, Дудаеву пришлось ввести прямое президентское правление и комендантский час в стране. 7 апреля 1993-го он распустил правительство, парламент и конституционный суд.

11 декабря 1994 года Россия напала на Ичкерию. С начала войны за Дудаевым охотились российские спецслужбы. Они совершили три неудачных покушения на него.

После отступления из Грозного штаб Дудаева расположился в горном селе в доме военного прокурора Ичкерии Магомеда Жаниева, погибшего вместе с главой Чечни 21 апреля 1996-го.

Через четыре месяца после смерти Дудаева Россия и Чечня подписали Хасавюртовское соглашение, которое привело к окончанию русско-чеченской войны и выводу российских войск из Чечни. Страна де-факто стала независимой. После смерти Дудаева, который был противником религиозных фанатиков и пользовался авторитетом в республике, власть там пошла в религиозный наклон. Руководство захватили сторонники ваххабизма, которые вернули чеченский национально-освободительное движение в сторону исламского терроризма.