Приговоренную к смерти женщину повесили после того, как она умерла от инфаркта

Женщина убила своего мужа, чтобы защитить себя и дочь от насилия с его стороны. Фото: thetimes

В Иране приговоренная к смертной казни за убийство мужа Захра Исмаили умерла от сердечного приступа, пока ждала своей очереди на казнь.

Подробностями поделилось издание The Times.

Женщина умерла от сердечного приступа после того, как стала свидетелем казни 16 осужденных мужчин, которые были в очереди перед ней. Умершую все равно повесили.

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По словам ее адвоката Омида Моради, его подзащитную "казнили" после смерти "из уважения к семье убитого" чиновника разведывательной службы Алиреза Замани.

Матери Замани разрешили выбить стул из-под ног повешенной невестки.

По словам Моради, женщина убила мужа из-за постоянных оскорблений и насилия с его стороны. Исмаили пыталась защитить себя и свою дочь.

В Бразилии мужчина убил гражданскую жену и падчерицу. Перед этим заставил их выкопать себе могилу на заднем дворе дома. Затем сбежал.