"Приедут из Украины шахтеры. Их море безработных" - Лукашенко пригрозил страйкующим

Лукашенко заявил, что позовет на работу украинских горняков. Фото: БЕЛТА

Лицо, исполняющее обязаности президента Беларуси - Александр Лукашенко заявил, что не будет проблемой найти замену для бастующих шахтеров - в этой сфере достаточно специалистов, в том числе в соседних странах.

Об этом он заявил, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский", сообщает БЕЛТА.

По его словам, поскольку средняя зарплата на предприятии "Беларуськалий" измеряется тысячами рублей, найти замену бастующим не проблема.

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"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - заявил Лукашенко.

В Беларуси начал падать курс рубля. Посля обеда в пятницу, 21 августа за $1 в обменниках просят более 2,60 BYN. У пунктов обмена валюты собираются очереди.

Официальный курс Национального банка Республики Беларусь составляет 2,48 белорусского рубля за доллар для пятницы. И более 2,52 BYN / $ - для выходных и понедельника.