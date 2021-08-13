При разгоне протестов в столице убили около 900 человек

Разгон людей с площади Рааба, где погибли более 800 человек / "Международная амнистия"

14 августа 2013-го силы безопасности Египта под командованием временного президента Адли Мансура совершили разгон двух лагерей протестующих в центре столицы, Каира. Погибли около 900 человек.

Один лагерь был на площади Аль-Нахда. Другой на площади Рабаа аль-Адавия. Эти два объекта заняли сторонники президента Мохамеда Мурси, которого военные отстранили месяцем ранее. В результате, военные расчистили площади в считанные часы. Но правозащитники из Human Right Watch описали рейды как преступления против человечности и одно из крупнейших убийств демонстрантов за день в новейшей истории. По их данным, как минимум 904 человека убили - не менее 817 на площади Рабаа и не менее 87 на площади Аль-Нахда. По данным египетских властей, погибли 595 гражданских и 43 полицейских, около 4 тыс. были ранены. По общему количеству жертв, 14 августа стал самым кровавым днем в Египте после египетской революции 2011 года, в последствии которой свергли бывшего президента Хосни Мубарака.

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После революции 2011 года и последующей нестабильности, миллионы египтян вышли на улицы против демократически избранной власти исламистов "Братьев мусульман" и их президента Мурси. Военные отстранили Мурси от власти, дав ему поправить год. Тогда сторонники Мурси вышли и заняли две площади в столице, пообещав остаться там, пока их президента не восстановят в должности. Хунта начала с ними диалог, который зашел в тупик.

Лагеря стали мощным символом тупика, поскольку становились все более постоянными с магазинами, парикмахерскими и собственной телестанцией. Власти рассматривали их как дестабилизирующие, разрушительные, и угрозу национальной безопасности. Они обвиняли участников в провоцировании кровопролития с целью вызвать сочувствие. Военные неоднократно угрожали разгоном. Их ультиматум был до 14 августа. В этот день произошла резня.

Затем насилие распространилось по стране, когда люди узнали, что произошло в Каире. Произошло 21 нападения толпы на полицейские участки по стране. Исламисты сожгли до семи коптских христианских церквей. Сторонники "Братьев мусульман" нападали на правительственные учреждения. В стране ввели комендантское время и ввели чрезвычайное положения. Каир закрыли для въезда и выезда. Правительство разрешило применять боевые патроны при любом нападении на государственные здания. Лидеров "Братьев мусульман" арестовали. Митинги их сторонников сопровождались новыми жертвами. К концу года ограничения постепенно смягчали, а протесты придушили.