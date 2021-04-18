При падении вертолета погибли пять человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 558
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 315
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 990
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 495
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1233
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 657
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1692
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 936
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
ОАСК стал символом тотальной коррупции судебной системы - нардеп
Просмотров: 252
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1053
Фото
Все фото
10
8
5
3
5
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Целитель лечит больных от всех недугов ромом и мачете
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Тайная дача Путина: стало известно, где он встречался с Януковичем - фото
Завораживающее место: что должен увидеть каждый - фото
Завораживающее место: что должен увидеть каждый - фото
Главный &quot;Холостяк&quot; страны признался, что он гей
Главный "Холостяк" страны признался, что он гей
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Носит кирпич, красит и забивает гвозди: показали прототип робота-строителя
Видео
Все видео
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео
Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео
Не Путин, а "Клутин": Байден оговорился во время выступления
Не Путин, а "Клутин": Байден оговорился во время выступления
Байден о "Северном потоке-2": "Это сложный вопрос"
Байден о "Северном потоке-2": "Это сложный вопрос"
Байден выступил с речью, посвященной России
Байден выступил с речью, посвященной России
Интервью
1/5
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 558
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Главное уметь говорить, а не знать правила - Орыся Демская
Просмотров: 315
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1053
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 1935
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Ребенок задумался о самоубийстве - признаки подготовки к суициду
Просмотров: 783
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 апреля 2021
2 Просмотров: 576
Пишний бюст
У нас нібито є країна. А в ній існує буцімто інформаційно-­культурний простір. Так принаймні вважається. Проте, хоч як парадоксально, в тому ...
воскресенье, 18 апреля 2021 03:51

При падении вертолета погибли пять человек

  Комментировать
При падении вертолета погибли пять человек
Еще двое военных пропали без вести. Власти начали расследование. Фото: Pixabay

По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу. Об этом сообщили в Объединенном командовании вооруженных сил республики.

"Сегодня ... во время операции против незаконного оборота наркотиков вертолет с 12 членами экипажа разбился в регионе Куско. Пять человек погибли, еще пять получили ранения ", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французский депутат-миллиардер погиб в авиакатастрофе

Еще двое военных пропали без вести. Власти начали расследование.

Ранее в Казахстане при заходе на посадку упал военный самолет Ан-26.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «При падении вертолета погибли пять человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы &quot;ВИА Гры&quot; - чем поражают звезды в сети
Голая украинская диджей, Кухар в бикини и топлесс от участницы "ВИА Гры" - чем поражают звезды в сети
10
 Просмотров: 10683
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
8
 2 Просмотров: 6219
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
Ужасное утро в Кривом Рогу - в ДТП погибли 11 людей
7
 Просмотров: 5193
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать
Народные приметы 17 апреля: что сегодня запрещено делать 1 Просмотров: 5121
Сексапильная жена футболиста выпятила на камеру пышную грудь
Сексапильная жена футболиста выпятила на камеру пышную грудь
8
 Просмотров: 4554
Мир
Байден планирует увеличить квоту на прием беженцев
Байден планирует увеличить квоту на прием беженцев Просмотров: 36
Для России надо определить красные линии - Макрона
Для России надо определить красные линии - Макрона Просмотров: 81
В Германии заявили, что РФ создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы
В Германии заявили, что РФ создала "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности Европы Просмотров: 135
Отравление Скрипалей: Чехия объявила подозреваемых в розыск
Отравление Скрипалей: Чехия объявила подозреваемых в розыск Просмотров: 252
Экс-глава МВД Италии предстанет перед судом за незаконное удержание мигрантов
Экс-глава МВД Италии предстанет перед судом за незаконное удержание мигрантов Просмотров: 99
Больше всего комментируют
6
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
2
Продолжает вести себя как пацан - политолог рассказал, чего ожидать от Зеленского дальше
2
200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы
2
Скандального журналиста расстреляли во время пробежки
2
"Зачем мы закрывали каналы Медведчука? Чтобы подобную х*рню россияне несли на 1+1?" - журналистка
Голосов: 132
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть