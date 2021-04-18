При падении вертолета погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу. Об этом сообщили в Объединенном командовании вооруженных сил республики.
"Сегодня ... во время операции против незаконного оборота наркотиков вертолет с 12 членами экипажа разбился в регионе Куско. Пять человек погибли, еще пять получили ранения ", - говорится в заявлении.
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Еще двое военных пропали без вести. Власти начали расследование.
Ранее в Казахстане при заходе на посадку упал военный самолет Ан-26.
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