Президенту Чили грозит импичмент в связи с расследованием Pandora Papers

Пиньера отверг обвинения и утверждает, что нарушений в контракте выявлено не было. Фото: Reuters

В Чили оппозиционные законодатели инициировали 13 октября процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньера в связи с расследованием Pandora Papers.

Новые подробности сделки продажи горнодобывающей компании свидетельствуют о возможных нарушениях со стороны Пиньера, пишет Reuters. Прокуратура заявила, что начнет расследование возможных обвинений в коррупции, связанных со взяточничеством, а также налоговых нарушений, связанных с продажей.

"Среди них есть документы, которые описывают сделку по продаже в 2010 году рудника Доминга, крупного проекта по добыче меди и железа в Чили. В то время бизнесмен-миллиардер Пиньера был на первом году своего первого президентского срока", - говорится в сообщении.

Расследование Pandora Papers вызвали споры в Чили накануне президентских выборов и выборов в законодательные органы, которые состоятся в ноябре. Продажу уже рассматривали в суде в 2017-м. Тогда иск отклонили.

Один из инициаторов процедуры импичмента, депутат от левой нижней палаты Хайме Наранхо заявил, что Пиньера "открыто нарушил Конституцию, серьезно подорвав честь нации". Для продвижения процесса импичмента нужно 78 голосов в нижней палате депутатов.

Пиньера отверг обвинения и утверждает, что нарушений в контракте выявлено не было.

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Ряд мировых СМИ 3 октября опубликовали расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известное как Pandora Papers. Pandora Papers - глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашениях 130 богатейших людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира - члены The International Consortium of Investigative Journalists. От Украины над этим проектом работало и работает "Слідство.Інфо".