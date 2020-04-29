Президентские выборы в США: Клинтон публично поддержала Байдена

Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Джо Байдена на выборах президента США. Фото: Hillary Clinton/Twitter

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на участие в выборах президента Соединенных Штатов от Демократической партии в ноябре 2020.

"Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас, чтобы вы стали нашим президентом. Я очень рада быть частью кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах" , - сказала Клинтон во время онлайнового события, посвященного положению женщин в условиях пандемии.

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Участие в мероприятии принимал и Байден.

Ранее сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который вышел из президентской гонки, официально поддержал кандидатуру своего бывшего соперника - ексвицепрезидента и сенатора от штата Делавэр Джо Байдена. Также Байдена поддержали экспрезидент Барак Обама, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и сенатор Элизабет Уоррен.