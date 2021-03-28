Президента обязали выплатить компенсацию за унижение журналистки

Болсонару занимает пост президента с января 2019-го. Фото: Reuters

Суд Сан-Паулу обязал президента Бразилии Жаира Болсонару выплатить журналистке $3,5 тыс. моральной компенсации за унизительные комментарии в ее адрес. Политик также должен оплатить все судебные и адвокатские расходы.

В прошлом году Болсонару заявил, что репортерша Патрисия Кампос Мелло якобы предлагала интимные отношения информатору за негативную информацию о президенте, пишет BBC. За такие высказывания журналистка издания Folha de S.Paulo подала в суд. Судья признал, что высказывания Болсонару нанесли ущерб чести женщины.

Кампос Мелло написала несколько расследований об организации, которая порочила оппонентов Болсонару во время президентской гонки в 2018 году. В январе Кампос Мелло выиграла почти идентичное дело против сына президента Эдуардо. В мае 2020-го он предположил в YouTube, что журналистка "пыталась соблазнить" информатора, который критикует его отца. Тогда судья обязал сына Болсонару выплатить женщине $5,4 тыс.

Болсонару занимает пост президента с января 2019-го и известен своей неприязнью к журналистам, которые критикуют его администрацию. Он еще может обжаловать судебное решение.

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В прошлом году президент Бразилии Жаир Болсонару подхватил Covid-19. До этого он публично преуменьшал опасность коронавирус и давил на местную власть, чтобы и ослабляла карантин.