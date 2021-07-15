Президента госпитализировали после 10 дней непрерывной икоты

Жаира Болсонару госпитализировали. Фото: Reuters

В среду, 14 июля, президента Бразилии 66-летнего Жаира Болсонару срочно госпитализировали. Оказалось, что у лидера страны 10-дневный приступ хронической икоты.

Медики диагностировали кишечную непроходимость, пишет издание Aj.

Во время последней трансляции Болсонару икнул 14 раз за 1 мин. Ранее он жаловался на икоту после операции на зубном импланте.

Сейчас президент находится в больнице Сан-Паулу под охраной. Все запланированные встречи отменили на ближайшие 48 часов.

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По словам сына президента, отца перевели в отделение интенсивной терапии и интубировали, чтобы он не вдыхал жидкость из желудка.

Врачи пока выясняют причину хронической икоты.

Президента Бразилии 66-летнего Жаира Болсонару госпитализировали. 14 июля у него появились резкие боли в животе. В сентябре 2018 года Болсонару получил ножевое ранение в живот на предвыборном митинге. Он перенес две срочные операции. Также политику успешно удалили почечные камни.