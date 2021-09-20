Президента Европарламента госпитализировали

Сассоли доставили в госпиталь. Фото: ВВС

Президент Европарламента Давид Сассоли последние несколько дней провел в больнице с пневмонией.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Квилл, сообщает Европейская правда.

Сассоли доставили в Страсбургский госпиталь. Медики диагностировали у Сассоли пневмонию и начали лечение. Сейчас политик находится в хорошем состоянии.

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Спикер сообщил, что из-за повышения температуры Сассоли сдал тест на коронавирус, результат был отрицательным. Врачи посоветовали отдохнуть несколько дней. В результате отменили все пункты повестки дня президента ЕП до 20 сентября.

Сассоли привит против коронавируса.

Давид Сассоли, итальянский социал-демократ, стал президентом Европарламента в 2019 году. Ожидается, что он уйдет в отставку по окончании его полномочий в январе, хотя, как полагают, он стремится второго срока.