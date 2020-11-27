Президент заявляет, что ни в коем случае не будет вакцинироваться

Жаир Болсонару / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ни в коем случае не будет вакцинироваться от коронавируса. "Это мое право", - подчеркнул он.

Болсонару не впервые высказывается так, несмотря на то, что Бразилия занимает 2-е место по числу умерших от коронавируса и 3-е по количеству больных. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Бразильский лидер сказал, что сомневается, что Конгресс примет решение об обязательной вакцинации для граждан. Сам Болсонару заразился и переболел коронавирусом в июле.

Президент также до сих пор выражает сомнения в законности и необходимости носить маски. Считает, что существует мало доказательств, что маски эффективны в противодействии распространению коронавируса. Ранее он не раз говорил, что бразильцам не нужно будет вакцинироваться. В октябре шутил в соцсетях, что вакцина будет обязательной только для его собаки.

Болсонару также игнорировал карантин, подавая плохой пример. Появлялся на митингах без маски, провозглашал речи в толпе, активно кашляя. Его главный месседж, что это лишь небольшой грип. Его повторяет с конца марта, призывая не верить ВОЗ и другим паникерам. Пока министерство здравоохранения страны рекомендовало избегать скопления людей и оставаться дома, президент ходил, пожимал руки сторонникам и делал селфи с пожилыми.

В Бразилии с населением 210 млн человек на коронавирус заболело более 6,2 млн и умерли 171,5 тыс.