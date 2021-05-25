Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений

Президент Бразилии Жаир Болсонару (в центре) возглавляет байкеров на параде в Рио-де-Жанейро / Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару возглавил колонну из нескольких тысяч байкеров в Рио-де-Жанейро в знак протеста против национальных карантинных мер, введенных губернаторами и мэрами для борьбы с коронавирусом.

Болсонару без маски ехал впереди колонны по улицам бразильского мегаполиса в воскресенье, 23 мая. Об этом пишет Daily Mail.

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Событие транслировали в прямом эфире на странице президента в Facebook. Парад состоялся, поскольку Болсонару пытается мобилизовать сторонников на фоне самого большого падения рейтинга с момента его избрания президентом в январе 2019-го. Последние опросы свидетельствуют, что в рейтингах Болсонару уступает экс-президенту Лула да Силва накануне выборов, которые состоятся в 2022 году.

Парад длился 1,5 ч. Сторонники президента приветствовали его на маршруте и размахивали бразильскими флагами. Болсонару не раз отрицал угрозу коронавируса. Он сравнивал его с "маленьким гриппом" и сам переболел в июле 2020-го.

Публичное выступление президента произошло на фоне того, как стало известно, что его младшая сестра Бани Болсонару госпитализирована с коронавирусом в минувший вторник.

В пятницу, 21 мая, Болсонару был оштрафован местными властями "за пропаганду массовых собраний в нарушение карантинных ограничений". Он встретился с толпой поклонников.

В конце апреля Болсонару сказал, что ждет "сигнала от народа", чтобы положить конец карантинным ограничениям, принятым местными властями и губернаторами, чтобы замедлить распространение вируса. С тех пор акции сторонников президента проходят каждые выходные без масок и соблюдение социальной дистанции.

Бразилия занимает третье место по уровню инфицирования Covid-19 после США и Индии. С начала пандемии заболели 16 млн жителей, и почти 450 тыс. умерли. Комиссия Сената расследует бездействие Болсонару по борьбе с пандемией.