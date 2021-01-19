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среда, 20 января 2021 11:00

"Президент США стал на сторону Путина" - чем закончилось правление Трампа

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&quot;Президент США стал на сторону Путина&quot; - чем закончилось правление Трампа
Коллаж ВВС - Трамп на фоне Национального мемориала на горе Рашмор в США, где в горной породе высечены 18-ти метровые головы 4-х президентов - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна / ВВС

Сегодня, 20 января, в полдень полномочия Дональда Трампа закончились. Новым главой Белого дома стал Джозеф Байден.

Четырехлетнее правление Трампа стало вихрем событий. Издание ВВС попросило американских историков подвести итоги исторического наследия, которое оставил после себя 45-й президент США.

Заигрывание с крайними правыми и распространения теорий заговора

Научный сотрудник "Американского института предпринимательства", который специализируется на истории Республиканской партии и консервативного движения в США, Мэтью Континетти пишет, что Трампа будут помнить как первого президента, которого дважды подвергли процедуре импичмента.

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Трамп распространил миф, что президентские выборы у него украли, и призвал сторонников опротестовать подтверждения результатов голосования в Конгрессе. Он сказал им, что только силой смогут вернуть себе страну, и был в стороне, когда они штурмовали Капитолий. Способствовал развитию правого экстремизма и распространению злостных теорий заговора.

Если бы Трамп последовал примеру предшественников и мирно отдал власть следующему президенту, его бы запомнили как провокационного, но последовательного лидера-популиста. Вместо этого он этого не сделал.

Трамп до пандемии возглавил страну, которая переживала экономический рост. Он сменил на отрицательное мнение американцев о Китае, обеспечил консервативное большинство в Верховном суде США и санкционировал в рекордные сроки операцию Warp Speed ​​для производства вакцины против Covid-19.

Сдача мирового лидерства

Профессор истории и декан Технологического колледжа в Вирджинии, специалист по международным отношениям и автор книг о культурной дипломатие, Лаура Бельмонте пишет о попытке Трампа отказаться от глобального лидерства и заменить его на внутренние дела и консервативные взгляды.

"Я не думаю, что ему удались эти намерения, но вопрос, насколько серьезный ущерб международной репутации Америке нанес. Момент, который меня поразил, была пресс-конференция, которую Трамп провел с Путиным в 2018-м в Хельсинки. Президент США стал на сторону Путина и против американской разведки в вопросе оценки вмешательства россиян в американские выборы 2016-го. Не могу вспомнить прецедентов, когда президент Америки становился на сторону врага, на сторону недемократической страны", - пишет Бельмонте.

Трамп провел масштабную атаку на большое количество многосторонних договоров, под которыми подписались США - как то выход из Парижского соглашения по климату или отказ от иранской ядерной сделки.

Аплодисменты Трампа авторитарному турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и бразильскому популисту Жаиру Болсонару, встреча с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном вывернули Америку наизнанку. Они показали приверженность США режимам, которые являются противоположностью ценностям, которые всегда продвигали Штаты.

Другой аспект внешней политики Трампа - отмежевание США от продвижения прав человека в мире.

Испытания для демократии

Профессор истории в Университете Пердью, которая специализируется на международных отношениях, Кэтрин Браунелл пишет, что Трамп и его сторонники в Республиканской партии и консервативных СМИ беспрецедентно испытывали американскую демократию. Президент убедил миллионы американцев, что его сфабрикованная версия событий - правдивая.

То, что произошло 6 января в Капитолии, стало кульминацией более 4-х лет, в течение которых Трамп активно распространял дезинформацию. Подобно тому, как Уотергейт (скандал с прослушивания конкурентов из Демократической партии, который привел к отставке президента-республиканца. - Gazeta.ua) десятилетиями доминировал в исторической оценке наследия Ричарда Никсона, штурм Капитолия будет на переднем плане исторических оценок президентства Трампа.

Советник Трампа Келлианн Конвей сразу после инаугурации ввела невероятное понятие "альтернативные факты", когда администрация 45-го президента США обжаловала количество людей на инаугурации Трампа и Барака Обамы.

Трамп заявлял, что на его инаугурацию в 2017-м пришло больше, хотя многочисленные фото и видеодоказательства свидетельствовали об обратном.

Президенты США в ХХ веке часто использовали интерпретации для толкования в свою пользу событий в СМИ, но утверждение, что администрация главы Белого дома имеет право на "альтернативные факты", выходило за рамки выдумки. Это событие предвещало способы, которыми администрация Трампа следующие 4 года подавала дезинформацию.

Трамп максимально использовал возможности соцсетей и стер границы между развлечениями и политикой, чтобы обойти критику своей деятельности в СМИ и напрямую общаться с поклонниками. Завершилось все блокировкой президента США практически во всех соцсетях.

Скандальные выборы 2020-го

Профессор истории Вашингтонского университета, которая специализируется на политической и экономической истории США, Маргарет О'Мара пишет, что Трамп крайне некрасиво до последнего отказывался признавать победу Байдена и передавать полномочия.

"Трамп - кульминация того, что происходит с политикой США последние полвека. Это разочарование в правительстве, институтах и ​​опыте. Он стал одним из немногих президентов, избиравшихся, не занимая до этого никакого выборной должности. Он уходит, но существует большое разочарование американцев в истеблишменте. Когда чувствуете себя бессильными, голосуете за того, кто обещает сделать все иначе. Трамп сделал это. Вместо него со временем может прийти кто-то похожий", - пишет О'Мара.

Управление страной осуществляют люди, которых назначает президент. Многие опытные республиканци оказались за бортом администрации Трампа на первом этапе его правления. Впоследствии администрация главы Белого дома превратилась в группу лояльных людей, которые не очень опытные или заинтересованы в разумном управлении государственной бюрократией. И революция, произошедшая в недрах американской бюрократии, будет медленно восстанавливаться с Байденом.

Противостояние с Китаем

Профессор юридического факультета Университета Вирджинии, которая специализируется на международных отношениях, Сайкришна Пракаш пишет, что правление Трампа заставляет задуматься, во что превратилось президентство в США.

"Ни при администрации Буша, ни при администрации Обамы, ни при Клинтоне никто не думал применять 25-ю поправку к конституции США (отстранение главы государства за его неспособность выполнять обязанности. - Gazeta.ua) Возможно, люди, которые сейчас думают о институт президентства пересмотрят его роль, зная, что кто-то вроде Трампа может прийти снова. Пожалуй, Конгресс попытается делегировать меньше полномочий президента и отберет у него некоторые из них", - пишет Пракаш.

Президент также предположил, что Китай использует Штаты в своих интересах в ущерб экономической и национальной безопасности Америки. С этой точки зрения у республиканцев сложился консенсус. Никто из консерваторов не захотел, чтобы его обвинили в мягкости в отношении Китая. По крайней мере, на уровне риторики. Поэтому нету больше многоголосие в партии. Видим, что все больше республиканцев начали перенимать популистские идеи, которые запустил Трамп. Это не на пользу стране в будущем.

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