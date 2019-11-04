Президент США похвастался отношениями с Украиной

Трамп: "Я умею ладить с другими странами". Фото: Дело

Президент США Дональд Трамп заявил, что умеет дружить с другими государствами.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами - УП)", - сказал он Fox News и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

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25 сентября, в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский проводил встречу с президентом США Дональдом Трампом.