Президент Польши оценил шансы Путина сломать украинцев

Президент Польши Анджей Дуда убежден в несокрушимости духа украинского народа. Он уверен, что орде президента-агрессора Владимира Путина не удастся нас сломать.

Слова поддержки Дуда написал в Twitter 8 марта.

"Если Путин думает, что разрушая дома и убивая мирных жителей, российская армия сломает волю и дух защитников Украины, то глубоко ошибается. Как мне сказал (президент Украины. - Gazeta.ua) Владимир Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая последующая жертва, убитая российской ракетой, увеличивает сопротивление у защитников и волю к победе", – подчеркнул польский лидер.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.