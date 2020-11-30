Президент опубликовал свой номер телефона - его пригласили в 40 тыс. чатов

В следующей же заметке политик показал, что его добавили в почти 40 тыс. чатов в WhatsApp. Фото: pixabay.com

За неделю до парламентских выборов президент Венесуэлы Никола Мадуро опубликовал свой номер телефона и призвал добавлять его в чаты мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Об этом Мадуро написал в Twitter.

"Я присоединяюсь к битве идей по номеру: 0(42)62168871", - отметил он.

В следующем посте политик показал, что его добавили в почти 40 тыс. чатов в WhatsApp. Он пообещал, что во все эти чаты будет присылать информацию о грядущих выборах.

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С января прошлого года в Венесуэле продолжается серьезный политический и социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадурой и Хуаном Гуайдой - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признало временным президентом. Около 50 стран мира признают президентом председателя Национальной ассамблеи - парламента - страны Хуана Гуайдо, остальные же - Николаса Мадуро, который формально победил на президентских выборах 2019 года. 6 декабря в стране состоятся выборы в Национальную ассамблею - парламент, где большинство мест занимают противники Мадуро. Предвыборная агитация продлится с 21 ноября и до 5 декабря.